Временного поверенного в делах России в Сеуле Максима Волкова вызвали в МИД Южной Кореи, где ему вручили ноту протеста в связи с инцидентом в небе над Японским морем. Кроме того, в МИД вызван посол КНР.

Как утверждают южнокорейские военные, сегодня утром несколько российских военных самолетов вторглись в воздушное пространство страны. Открывался предупредительный огонь.

Министерство обороны России, со своей стороны заявило, что российские и китайские военные провели сегодня первое совместное воздушное патрулирование. Полет проходил над нейтральными водами и никакого предупредительного огня со стороны Южнокорейских истребителей не было.

Инцидент произошел в районе спорных островов Такесима в Японском море, на которые претендуют Япония и Южная Корея. Япония также выразила протест Сеулу и Москве.



Скандал вокруг российских самолетов на территории Кореи начался из-за нашего желания продемонстрировать свою готовность к войне, — сказал в эфире «Эха» эксперт по странам СНГ, политолог Аркадий Дубнов.

Дубнов добавил, что подобное поведение усугубляет наше положение на международной арене. В частности, эксперт отметил, что это может усложнить переговоры о мирном договоре с Японией.