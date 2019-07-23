Коммерсанту стали известны новые подробности аварийной ситуации на атомной глубоководной станции АС-31, в результате которой погибли 14 офицеров. Подводники могли эвакуироваться на лодку-носитель, однако до последнего боролись за живучесть станции.

Как пишет Коммерсант, взорвавшаяся энергетическая батарея на подлодке была установлена в рамках импортозамещения. Раньше подобные станции комплектовались серебряно-цинковыми аккумуляторами, которые производились на Украине. А затем их заменили на российские литий-ионные батареи.