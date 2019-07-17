Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что скоро будет результат расследования по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. «Мы найдем виновных», — уверен Зеленский.

Ранее начальник национальной полиции Сергей Князев сообщил, что следствие имеет перспективные направления, но это секретная информация. Следователи пока не готовы назвать организаторов убийства.

Напомним, — машина Шеремета была взорвана в центре Киева три года назад.