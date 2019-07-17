Журналисту дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумину Гаджиеву предъявлены обвинения по двум статьям: «деятельность террористической организации и «финансирование терроризма»,

Преследование журналиста незаконно, — сказал «Эху» главный редактор Черновика Маиербек Агаев.

Агаев добавил, что по делу Гаджиева направлены обращения в Генпрокуратуру, Следственный комитет и аппарат президента, но ведомства дали формальные ответы с обещанием проконтролировать ситуацию.