Убийство петербургской активистки Елены Григорьевой совершили на бытовой почве

Так, по крайней мере, считают в правоохранительных органах.

Следователи сочли, что убийство гражданской активистки Елены Григорьевой не имеет политических мотивов. Об этом пишет «Росбалт» со ссылкой на свои источники в силовых структурах. По данным издания, Григорьева в конце прошлой недели распивала алкоголь на окраине города в компании четырёх мужчин и другой женщины. Между ними – пока непонятно, почему – возник конфликт. В итоге тело активистки нашли на улице: на нём обнаружили следы удушения и ножевые ранения. При этом, по словам соратников Григорьевой, она неоднократно получала угрозы.

Женщина даже обращалась в полицию. Там подтвердили информацию, однако отметили, что все заявления Григорьевой связаны с ситуациями бытового характера. В прошлом месяце, например, она пожаловалась на изнасилование, но факт преступления так и не подтвердился. В то же время гомофобный сайт «Пила», который угрожает ЛГБТ-активистам по всей стране, ранее внёс Григорьеву в так называемый «чёрный список». Людям, которые там оказались, создатели обещали устроить «жестокие подарочки».

В ближайшее время на Невском проспекте начнется акция памяти Елены Григорьевой. Её соратники проведут серию одиночных пикетов.