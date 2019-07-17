Глава Центризбиркома Элла Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в депутаты Мосгордумы

Памфилова посоветовала дождаться окончательного решения Мосгоризбиркома и потом, в случае отказа от регистрации, подавать жалобу или обращаться в суд.

Глава ЦИКа также сочла необходимым заявить о том, что Алексей Навальный не имеет никакого отношения к организации сегодняшней встречи.

Памфилова добавила, что протестные акции не влияют на работу Центризбиркома, поскольку это – цитирую – «не политический орган».

«У Эллы Памфиловой есть все возможности дать незарегистрированным кандидатам поучаствовать в выборах», — считает один из участников встречи, Иван Жданов.

Жданов добавил, что представители избиркомов не раз встречались с незарегистрированными кандидатами, но это не принесло результатов.

«Встреча главы ЦИКа с независимыми кандидатами могла быть инициирована Кремлем. Впрочем, никаких положительных результатов от этой встречи ждать не следует», — сказал в эфире «Эха» экономист Сергей Алексашенко.

Протестные акции могут повлиять на избирком, однако на улицы должно выйти в пять раз больше людей, чем в минувшую субботу, — добавил Алексашенко.