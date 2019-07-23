Четверо детей погибли в результате пожара в палаточном лагере в Хабаровской области. Еще 12 человек пострадали. Возбуждено уголовное дело, двое задержаны. Работа туристического комплекса приостановлена.

Каркасы палаток, под ними обгоревшие кровати, стоящие вплотную друг к другу на деревянном помосте – так выглядит палаточный лагерь на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» после пожара. Возгорание началось глубокой ночью, в лагере в тот момент находилось 189 детей. Они спали. Кого-то разбудили крики и запах гари, кого-то вожатые, кого-то другие дети, рассказал телеканалу «Россия 1» один из отдыхавших в лагере детей.

Детей выводили в том, во что они были одеты, все вещи остались в палатках. Они стояли вплотную и огонь быстро перекидывался на соседние, из 26 палаток сгорело 20. В пожаре погибла девочка, еще троих детей в крайне тяжелом состоянии с практически стопроцентными ожогами тела доставили в реанимацию. Среди них был мальчик, который вытаскивал девочек из палатки во время пожара. Никого из госпитализированных детей спасти их не удалось. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно. По одной из версий, это мог быть неисправный обогреватель – их использовали, чтобы отапливать палатки. Очевидцы рассказывали, что на обогревателях сушили полотенца. Официально эту версию пока не прокомментировали. Между тем, возбуждены уголовные дела по статьям о причинении смерти по неосторожности и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом рассказал представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Туркомплекс «Холдоми» работает уже более 15 лет и в регионе, как отмечает агентство РИА Новости, это одно из самых популярных мест отдыха. Детский лагерь на его территории также пользовался большой популярностью. На следующую смену уже куплено свыше 400 путевок, почти вдвое больше чем вмещали корпуса. При этом на сайте комплекса нет ни слова о палаточном лагере. Не исключено, что многие родители даже не знали, в какие условия отправляли своих детей. Весь туркомплекс оформлен на организацию, которую возглавляет Виталий Бурлаков. Его, а также директора детского лагеря Максима Кузнецова уже задержали.



С завтрашнего дня в Хабаровском крае объявлен траур по погибшим детям, он продлится до пятницы.



В детском лагере в Хабаровском крае были нарушены многие правила пожарной безопасности, — рассказал в эфире РБК специалист по системам оповещения и эвакуации Владимир Трусов.



По словам Трусова, палатки, судя по всему, предназначались для мероприятий на свежем воздухе и администрация лагеря наверняка знала о нарушениях. В палаточном лагере были соблюдены все правила требований безопасности, — утверждает директор турбазы «Холдоми» Максим Кузнецов.



По словам Кузнецова, пострадавших могло быть гораздо больше, если бы персонал не принял оперативные меры по эвакуации детей. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал во время оперативного совещания не получил ответа от своих подчиненных по поводу лагеря, разрешений и проверок.



В свою очередь, премьер-министр Медведев раскритиковал губернатора Хабаровского края. «Власти были обязаны проверять работу лагеря», — заявил премьер. Он поручил оказать помощь пострадавшим и разобраться с причинами.



МЧС объявило о том, что проверит детские лагеря и базы отдыха после пожара в детском палаточном лагере в Хабаровском крае.