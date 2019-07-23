В Госдуме раскритиковали законопроект об обязательной идентификацией пользователей электронной почты

Он может быть истолкован как произвольное внесудебное ограничение конституционного права граждан на тайну личной переписки, — это заявил глава думского комитета по информационной политике, технологиям и связи Леонид Левин. По его словам, необходимо также предусмотреть защиту интересов российских компаний и исключить создание для них неравного положения с зарубежными конкурентами, — сообщается на сайте комитета.

Законопроект внесли несколько сенаторов, в том числе Андрей Клишас. Против новой меры выступили «Мейл.ру Груп» и «Мегафон».