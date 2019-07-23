Осужденный участник акции «Он вам не Димон» Станислав Зимовец вышел на свободу. Он отбывал срок в 2,5 года в колонии города Волжский в Волгоградской области, — сообщает издание «Кавказский узел». По версии следствия, Зимовец на протестной акции в Москве 26-го марта 2017-го года кинул кирпич в спину командира ОМОНа. Как передает «Медиазона», Зимовец говорил, что бросил кирпич, потому что был возмущен действиями силовиков, которые разгоняли мирную демонстрацию. При этом он отрицал, что целился в омоновца.