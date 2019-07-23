Глава ЦИК рассказала о невозможности зарегистрировать всех кандидатов на выборы в Мосгордуму

Заявление Эллы Памфиловой прозвучало на встрече с выдвиженцами, которым было отказано в участии в голосовании.

На встрече в ЦИКе Элла Памфилова пообещала «объективно рассмотреть все проблемы», но при этом подчеркнула, что протестные акции никак не влияют на решения, которые принимает избирком. Глава комиссии также пообещала направить своих представителей на заседания Мосгоризбиркома, где будут рассматриваться жалобы незарегистрированных кандидатов. По словам Памфиловой, все сомнения комиссии нужно трактовать в их пользу. При этом на призыв политика Сергея Митрохина зарегистрировать всех, кто собрал необходимое число подписей, глава ЦИК ответила, что такой вариант невозможен. Памфилова объяснила это ограничениями действующего законодательства и добавила, что ей тоже не нравится такое положение дел.

Кандидаты от оппозиции, включая юриста ФБК Любовь Соболь, бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова и муниципального депутата Илью Яшина, получили отказы в регистрации на выборы в Мосгордуму на прошлой неделе. По утверждению оппозиционеров, такое решение было принято незаконно.