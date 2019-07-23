Совфед ужесточил наказание за отказ пропускать машины скорой помощи на дорогах

На пленарном заседании во вторник Совет Федерации одобрил пакет законов о наказании для граждан за воспрепятствование работе медицинских работников.

Уголовный кодекс РФ дополняется новой статьей, в соответствии с которой воспрепятствование законной деятельности медицинского работника по оказанию медпомощи может повлечь за собой максимальное наказание до двух лет лишения свободы, если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью пациента и до четырех лет, если это повлекло за собой смерть пациента.

Ужесточаются также санкции для водителей, не пропустивших скорую помощь или машины экстренных служб со включенными проблесковыми маячками синего цвета и звуковым сигналом.

Сейчас за такое правонарушение установлено наказание в виде штрафа в размере 500 рублей либо лишение прав на срок до трех месяцев. Суммы штрафов повысят до 3-5 тыс. рублей, а срок лишения прав может составить от трех месяцев до года.