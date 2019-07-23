Mail.ru Group и «Мегафон» выступили против законопроекта об обязательной идентификации пользователей электронной почты. Вице-президент Mail.ru Group Владимир Габриелян заявил, что эта мера создаст существенные неудобства для пользователей и дискриминирует российские компании, потому что иностранные игнорируют местное законодательство и поэтому несут меньше затрат. В «Мегафоне» отметили, что согласны с этой позицией, — передают информагентства.

Документ внесли в Госдуму несколько сенаторов, в том числе Андрей Клишас.