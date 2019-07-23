Глава ЦИКа Элла Памфилова заявила о невозможности регистрации всех кандидатов в Мосгордуму

Она отметила, что этого не позволяет нынешний закон. «Думаете, мне нравится действующее законодательство? Четыре года работаю, постоянно об него спотыкаемся», — сказала Памфилова на встрече с оппозиционными политиками, которым отказали в регистрации, — передает «Интерфакс». Памфилова подчеркнула, что все сомнения должны трактоваться Мосгоризбиркомом в пользу кандидатов. Она призвала городскую комиссию тщательно рассмотреть жалобы. При этом Памфилова добавила, что митинги не влияют на решения ЦИКа.