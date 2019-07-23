Россельхознадзор разрешил поставки белорусских яблок в РФ

Россельхознадзор с 24 июля разрешил поставки яблок из Белоруссии в Россию.

Поставки разрешены под гарантии ГУ «Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений» Белоруссии — сообщили в российском ведомстве.

Решение о снятии ограничений приняли после рабочего визита специалистов Россельхознадзора в Белоруссию, во время посещения страны они проверили 51 предприятие.

Запрет был введен в апреле из-за того, что нельзя было исключить возможность поставки санкционных продуктов под видом белорусских.