В Совете Федерации предложили разрешать пользоваться электронной почтой только после подтверждения личности

Законопроект эксперты и представители отрасли встретили критикой.

Автор закона об изоляции рунета, сенатор Андрей Клишас и его коллеги внесли в Госдуму законопроект об обязательной идентификации пользователей e-mail сервисов по номеру телефону. Как отмечается в пояснительной записке, это позволит существенно снизить число ложных террористических сообщений от анонимов. В документе поясняется, что в этом году подобные рассылки приобрели массовый характер, а вынужденные эвакуации сотрудников органов госвласти приводили к нарушению их нормальной работы. Законопроект также обязывает e-mail сервисы ограничивать передачу писем, содержащих информацию, распространение которой в России запрещено. Эксперты отмечают, что эта инициатива нарушает тайну переписки. Что касается идентификации пользователей, эту идею в компании Mail.ru, которой принадлежит одноименный почтовый сервис, назвали неуместной и избыточной. К тому же зарубежные компании, выполнять эти требования вряд ли будут, поэтому российские игроки рынка не смогут с ними конкурировать на равных.

В проекте отмечается, что реализация законопроекта не потребует дополнительных расходов бюджета. Если его примут, он вступит в силу со следующего года.