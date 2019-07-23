Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон станет новым премьер-министром

Сегодня Джонсон избран лидером Консервативной партии. За него проголосовали 66% консерваторов.

Джонсон пообещал, что Великобритания выйдет из Евросоюза до 31 октября.

Борис Джонсон был мэром Лондона, а также министром иностранных дел. Он ушел из правительства из-за разногласий с Терезой Мей по Брекзиту.

«После избрания Джонсона британскую политику ждут штормы и землетрясения, а в отношениях Москвы и Лондона будет все то же кладбищенское уныние», — такое мнение высказал сенатор, глава Международного комитета Константин Косачев. По его словам, «экстравагантность Джонсона во внешних делах уже в полный рост проявила себя», когда он возглавлял МИД.