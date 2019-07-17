Председатель Центризбиркома Элла Памфилова считает возможным вернуть залог в практику избирательных кампаний – об этом она заявила на встрече с независимыми кандидатами в Мосгордуму.

Памфилова также рекомендовала обращаться в суд, если есть вопросы по зарегистрированным кандидатам. Она подчеркнула, что Центризбирком не может подменять собой следственные органы.

Памфилова также сожалеет о том, что на выборы в Мосгордуму не был зарегистрирован Паук — музыкант Сергей Троицкий. «Я, например, очень люблю русский рок и почему Вакарчуку можно с прекрасными песнями, а Троицкому нельзя», — отметила глава ЦИКа.

Встреча главы ЦИК с независимыми кандидатами в Мосгордуму могла быть инициирована администрацией Кремля. Никаких положительных результатов от этой беседы ждать не следует. Такое мнение в эфире «Эха» высказал экономист Сергей Алексашенко.

Протестные акции могут оказать влияние на избирком, однако на улицы должно выйти в пять раз больше людей, чем в минувшую субботу, считает Сергей Алексашенко.