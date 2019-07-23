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16:00, 23 июля 2019

Четыре ребенка погибли в результате пожара в детском палаточном лагере в Хабаровском крае

Уже заведено уголовное дело, — сообщил представитель регионального управления Следственного комитета Илья Гудков.
Сейчас работа горнолыжного комплекса Холдоми приостановлена.

Палаточный лагерь, где произошел пожар, находится на базе отдыха «Холдоми» – это горнолыжный комплекс, один из крупнейших туристических объектов такого класса на Дальнем Востоке и  в России.
Комплекс был открыт в 2004 году, с  2013-го им владеет Виталий Бурлаков, который вложил в проект только на первом этапе реконструкции 194 миллиона рублей.



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