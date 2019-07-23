Четыре ребенка погибли в результате пожара в детском палаточном лагере в Хабаровском крае

Уже заведено уголовное дело, — сообщил представитель регионального управления Следственного комитета Илья Гудков.

Сейчас работа горнолыжного комплекса Холдоми приостановлена.



Палаточный лагерь, где произошел пожар, находится на базе отдыха «Холдоми» – это горнолыжный комплекс, один из крупнейших туристических объектов такого класса на Дальнем Востоке и в России.

Комплекс был открыт в 2004 году, с 2013-го им владеет Виталий Бурлаков, который вложил в проект только на первом этапе реконструкции 194 миллиона рублей.