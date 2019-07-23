Зеленский пообещал, что скоро будет результат расследования по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что скоро будет результат расследования по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. «Мы найдем виновных», — уверен Зеленский.
Ранее начальник национальной полиции Сергей Князев сообщил, что следствие имеет перспективные направления, но это секретная информация. Следователи пока не готовы назвать организаторов убийства.
Напомним, — машина Шеремета была взорвана в центре Киева три года назад.