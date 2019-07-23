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15:02, 23 июля 2019

Памфилова: Кандидаты в Мосгордуму имеют право обжаловать решения избирательных комиссий по регистрации

Кандидаты в Мосгордуму имеют право обжаловать решения избирательных комиссий по регистрации, — заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова. По ее мнению, Мосгоризбирком должен трактовать все сомнения в пользу кандидатов.
Давление улицы не повлияет на решения Центризбиркома, — заявляет Памфилова

Памфилова встречается сегодня с незарегистрированными кандидатами. Она заявила о невозможности зарегистрировать всех — «это невозможно по нынешнему закону», — уточнила председатель ЦИКа. Она надеется, что ситуация на московских выборах даст комиссии аргументы для изменения избирательного законодательства.



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