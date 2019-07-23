Четвертый ребенок скончался после пожара в детском палаточном лагере в Хабаровском крае, — сообщили в пресс-службе губернатора. В регионе объявлен трехдневный траур.

Следственный комитет сообщил о задержании собственника и директора лагеря. Возбуждено уголовное дело.

Премьер-министр раскритиковал действия властей Хабаровского края. Они были обязаны проверять работу лагеря, — считает Дмитрий Медведев.

Медведев подчеркнул, что если власти не знали о палаточном лагере, то они плохо исполняли свои обязанности.