Коммерсант: Москва закупит 940 погонных километров гранитного бордюра почти на два с половиной миллиарда рублей

Москва закупит 940 погонных километров гранитного бордюра почти на два с половиной миллиарда рублей, — сообщает Коммерсант. Издание называет это самой масштабной единовременной закупкой гранитных ограждений.

В столичном Комплексе городского хозяйства не ответили на запрос газеты и не объяснили, зачем городу столько бордюров.

В Москве меняют бордюры с 2015 года. Как выяснил спецкор Медузы Иван Голунов, бордюры, как правило, закупают по цене значительно выше рыночной стоимости, а зарабатывают на этом компании, близкие к чиновникам мэрии.