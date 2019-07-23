Памфилова: У незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму есть право обжаловать решение комиссий

У незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму есть право обжаловать решение комиссий, — заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова на встрече с независимыми кандидатами. Памфилова пообещала, что представители ЦИКа будут присутствовать на заседаниях по рассмотрению жалоб. Она подчеркнула, что митинги не влияют на решения Центризбиркома, потому что комиссия – цитирую – «не политический орган». Памфилова также добавила, что не собирается уходить с поста главы ЦИКа.