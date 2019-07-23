Четыре ребенка погибли в результате пожара в детском палаточном лагере в Хабаровском крае

Следственный комитет сообщил о задержании собственника и директора лагеря. Возбуждено уголовное дело.

Премьер Медведев поручил оказать помощь пострадавшим от пожара в палаточном лагере и разобраться с причинами.

По данным Медведева, лагерь на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» работал с грубейшими нарушениями безопасности. Премьер возмутился высказыванием губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который утверждает, что власти не знали о существовании лагеря. По словам губернатора, проверяющие комиссии не давали никаких разрешений.