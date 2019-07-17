Завтра состоится пресс-конференция «Мемориала» о состоянии мемориального кладбища Сандармох

Завтра состоится пресс-конференция «Мемориала» о состоянии урочища Сандармох, места захоронения жертв сталинских репрессий. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель правления международного общества «Мемориал» Ян Рачинский.

«Будет рассказано о сегодняшнем состоянии и о тех угрозах, которые существуют, о перспективах развития. И то, и другое, требует общественного внимания», — сказал он.

Рачинский также поделился опасениями относительно раскопок на территории Сандармоха, которые проводит Российское военно-историческое общество.

«Эти непонятные поползновения с раскопками, с поисками неизвестно чего – это сама по себе некоторая угроза сохранности этого места. И вопрос проведения ежегодных памятных мероприятий, где тоже их статус становится неясен. В общем, возникают определенные сложности проведения», — заявил он.

Пресс-конференция состоится в 12:00 в офисе агентства «Интерфакс» по адресу ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 2.

Мемориальное кладбище Сандармох, расположенное в лесах Карелии, является крупным местом захоронений жертв сталинских репрессий. В годы Большого террора там было расстреляно около десяти тысяч человек.