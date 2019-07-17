США создают коалицию для патрулирования Ормузского пролива

Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео. По его словам, Вашингтон не хочет войны с Ираном, но Тегеран должен изменить своё поведение. Ранее сообщалось, что США и их союзники обсуждают возможность боевого сопровождения для танкеров, проходящих Персидский залив.

Создание коалиции только обострит обстановку в этом регионе, — сказал в эфире «Эха Москвы» политолог Алексей Малашенко.

В Тегеране подтвердили, что не видят необходимости в создании коалиции для патрулирования в Персидском заливе.