Борис Джонсон стал новым лидером Консервативной партии Великобритании

Бывший глава британского МИД Борис Джонсон по итогам голосования избран во вторник новым лидером Консервативной партии Великобритании.

Джонсон, фаворит гонки за эту должность, набрал 92 153 голоса, его соперник — глава МИД Великобритании Джереми Хант получил 46 656 голосов членов Консервативной партии.

В результате со среды Джонсон, как ожидается, сменит Терезу Мэй на посту премьер-министра Великобритании.

Новому премьер-министру Великобритании предстоит решить главную проблему страны, с которой не удалось справиться Терезе Мэй — Брекзит.

Новому главе Даунинг-стрит придется не только заключить новое соглашаение по выходу страны из ЕС, но и убедить законодателей проголосовать за него, считает обозреватель Си-эн-эн. Крайний срок Брекзита – 31 октября, что дает новому правительству чуть более трех месяцев, чтобы добиться того, что Мэй не удалось сделать за три года. В реальности, времени еще меньше, если учесть каникулы, три недели, в ходе которых партии проводят свои конференции, когда парламент не заседает, плюс выходные – итого выходит не более 30 рабочих парламентских дней.

Брюссель никак не намекает на то, что готов пойти на уступки новому премьеру, и в этом случае, к беспокойству всего политического спектра Великобритании, Лондону придется выходить из ЕС без соглашения. На фоне заявлений Бориса Джонсона о том, что он готов «покинуть Евросоюз или умереть», парламент, трижды отвергший предложения Терезы Мэй, тем не менее, готов сделать все, чтобы не допустить выхода без соглашения. В любом случае, действия нового премьера будут очередным вызовом, брошенным парламенту, и не исключено, что дабы избежать коалиционных действий с оппозицией и сцементировать новое большинство в Палате общин, ему придется объявить о досрочных выборах, считает обозреватель Си-эн-эн.