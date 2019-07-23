Южная Корея обвинила Россию в нарушении своего воздушного пространства

Москва в ответ заявляет, что бомбардировщикам была создана угроза и летчикам пытались помешать.

МИД Южной Кореи вызвал дипломатов России и Китая из-за инцидентов в небе над Японским морем. Сеул выразил Москве протест из-за нарушения воздушного пространства. Полеты российских бомбардировщиков продолжались около трех минут. Военные сначала попросили российский самолет покинуть район Токто, после чего выпустили сигнальные ракеты и сделали предупредительные выстрелы.

В конфликте задействована и третья сторона – Япония. Токио заявил протест Москве и Сеулу, поскольку считает своей территорией группу островов Такэсима, над которым пролетели военные самолеты Южной Кореи, сказал секретарь кабинета министров Ёсихиде Суга.

Сеул уже отверг протест Токио в связи с полетами южнокорейской авиации над спорными островами. В свою очередь в Минобороны России заявили, что российские самолеты не нарушали границы других государств при полете над Японским морем. В военном ведомстве заверили, что совместные полеты России и Китая не направлены против третьих стран. По данным министерства, два самолета ВКС пролетали над нейтральными водами акватории Японского моря.

Япония утверждает, что Южная Корея незаконно оккупировала острова Такэсима. Сеул считает их своей территорией.