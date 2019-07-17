Журналисту дагестанской газеты «Черновик» Гаджиеву предъявлено официальное обвинение в финансировании терроризма

Журналисту дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумину Гаджиеву предъявлено официальное обвинение в финансировании терроризма. Все этапы его преследования не имеют под собой законных оснований, сказал «Эху Москвы» главный редактор издания Майирбек Агаев. Агаев напомнил, что по делу Гаджиева были направлены обращения в Генпрокуратуру, Следственный комитет и администрацию президента, но все ведомства дали формальные ответы с обещанием проконтролировать ситуацию.