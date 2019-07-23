Количество погибших детей при пожаре в палаточном лагере в Хабаровском каре возросло до четырех

С завтрашнего дня в регионе объявлен траур, он продлится до пятницы.

Две девочки и мальчик, доставленные в реанимацию после пожара в палаточном лагере, скончались. Об этом сообщили власти региона. До этого было известно, что в результате трагедии скончался один ребенок. Пожар в лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» начался ночью. 20 палаток, стоявших почти вплотную друг полностью выгорели – фотографии и видеозаписи обгоревших каркасов и кроватей вскоре появились в сети. Всего в лагере в момент пожара находилось 189 детей, в основном из Комсомольска-на-Амуре и Амурска. После трагедии члены комиссии по чрезвычайным ситуациям доложили губернатору Хабаровского края, что детский лагерь работал без разрешения. Докладом подчиненных Сергей Фургал остался недоволен.

Фургал распорядился проверить работу комиссии, которая изучала работу базы отдыха. По его словам, о существовании палаточного лагеря там никто и не знал, организаторы не обращались к контролирующим органам для его согласования, там было множество нарушений. При этом директор турбазы «Холдоми» Максим Кузнецов утверждает, что в лагере были соблюдены все требования безопасности. Кузнецов также сообщил агентству ТАСС, что его задержали в качестве подозреваемого.

Между тем, уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко рассказала в эфире РБК, что администрация лагеря целенаправленно скрыла от проверяющих факт пребывание детей в палатках.

Председатель правительства Дмитрий Медведев поручил оказать пострадавшим всю необходимую помощь, разобраться с причинами трагедии в лагере, где, по его словам, были грубо нарушены правила безопасности.

Уголовное дело возбуждено по статьям о причинении смерти по неосторожности и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.