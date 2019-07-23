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13:30, 23 июля 2019

Президент Путин поручил учесть мнение жителей Архангельской области при решении вопроса о строительства полигона

Президент Путин поручил учесть мнение жителей Архангельской области при решении вопроса о строительства полигона в районе станции Шиес, — сообщается на сайте Кремля. Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Архангельской области Игорь Орлов должны отчитаться перед президентом к 1-му сентября.
Жители Архангельской области с осени прошлого года проводят протестные акции против мусорного полигона, куда планируется свозить мусор из Москвы.



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