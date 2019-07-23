В Хабаровском крае объявлен трехдневный траур

В результате пожара в детском палаточном лагере, по последним данным, погибли четыре человека. Власти обещают выделить семьям погибших по одному миллиону рублей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара. Сообщалось, что персонал лагеря пытался потушить огонь самостоятельно и поздно вызвал пожарных. По предварительной информации, сгорели 20 палаток. Всего в лагере находилось 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет.

Уполномоченный по правам ребенка Хабаровского края Виктория Трегубенко утверждает, что администрация лагеря скрыла от проверяющих факт пребывания детей в палатках.