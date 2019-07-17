Главред «Черновика» призвал Администрацию президента и СПЧ дать оценку обвинению, предъявленному журналисту Гаджиеву

Главный редактор газеты «Черновик» Маирбек Агаев призвал Администрацию президента и Совет по правам человека дать оценку обвинению, предъявленному журналисту Абдулмумину Гаджиеву. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы обращались к руководителям более компетентным, начиная от Генпрокуратуры, Следственного комитета, ФСБ, Администрации президента и Совета по правам человека. Реакция была шаблонная — «мы будем контролировать». Возникает вопрос: если вы дали нам слово контролировать — вот, пожалуйста, вчерашнее постановление о предъявлении обвинений — это прекрасный повод показать результаты вашего контроля, дать оценку и вывод из этого сделать», — заявил он.

М. Агаев возмутился сутью обвинения, предъявленного журналисту издания.

«Вчера мы получили сказочный какой-то идиотизм, плевок в сторону всех правоохранительных, следственных, контрольно-надзирающих органов, в том числе и судебных. В этом обвинении есть два документа: один — постановление о возбуждении уголовного дела и задержании Абдулмумина. Есть документ — постановление о предъявлении ему обвинений вчера. Эти документы из разных миров. Они взаимоисключают друг друга», — сказал он.

Журналист дагестанской газеты «Черновик» А. Гаджиев был задержан 14 июня. 22 июля ему было предъявлено обвинение в финансировании терроризма.