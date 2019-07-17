Кандидат в Мосгордуму Яшин подал апелляцию в Мосгоризбирком

Политик Илья Яшин подал в Московскую городскую избирательную комиссию апелляцию на отказ в регистрации на выборах в Мосгордуму. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Сегодня я подал апелляцию в Мосгоризбирком за незаконное снятие меня с выборов. В общей сложности мы подготовили обоснованные возражения на 252 забракованные подписи, хотя для регистрации мне не хватает всего 133 подписей. Мы идем на заседание с большим запасом и будем добиваться того, чтобы решение о снятии меня с выборов было отменено и я был зарегистрирован, а мои избиратели получили возможность за меня голосовать», — сказал он.

И.Яшин отметил, что передал в Мосгоризбирком около 200 заявлений от граждан, которые ставили подписи в поддержку его выдвижения, но подписи которых были забракованы графологами. Апелляционная жалоба составляет 23 страницы печатного текста, а также ее дополняют три объемные папки с приложениями.

И.Яшин добавил, что на протяжении получаса полицейские не пускали его в здание Мосгоризбиркома. Однако затем ему удалось связаться с секретарем комиссии, который лично провел И.Яшина и его доверенных лиц внутрь.