Сегодня в Российском футбольном союзе состоится совещание по инциденту, который произошел в Ростове с болельщиками Спартака.

РФС затребовал дополнительную информацию от клуба и правоохранительных органов, которая и станет предметом рассмотрения. Со слов очевидцев и из видеозаписей картина выглядит так. После матча чемпионата России по футболу между Ростовом и Спартаком, фанатов, которые занимали гостевой сектор, изолировали в подтрибунном помещении, болельщиков избивали дубинками, в том числе и когда они падали на пол, применяли электрошокеры и спецсредства. Кроме того, часть стюардов были в балаклавах, которыми они закрывали лица. В местном клубе во всем обвинили отдельных болельщиков Спартака. В Москве же считают, что полиция обязана были задерживать хулиганов, а не всех людей в красно-белой символике без разбора.



Всего после матча Ростов – Спартак было задержано 8 болельщиков, но вскоре они были отпущены