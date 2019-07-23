Активисты проведут акцию в память о Елене Григорьевой, жестоко убитой около своего дома в Петербурге

Они уверены, что Григорьева погибла из-за своей деятельности по защите прав секс-меньшинств.

Полицейские уже задержали подозреваемого в причастности к убийству. Им оказался 40-летний житель Башкортостана. В следственном комитете пока не уверены, что именно он вечером воскресенья нанёс Григорьевой восемь ножевых ранений. Главной версией силовики считают бытовое убийство. В то же время они не исключают мотивы гомофобии. Отмечу, что деятельность Григорьевой была связана не только с ЛГБТ. Активистка регулярно выходила с одиночными пикетами в защиту крымских татар, дальнобойщиков и бездомных животных. Недавно она выступила с поддержкой сестер Хачатурян. Правозащитник Динар Идрисов на своей странице в соцсетях рассказал, что Григорьева в последнее время получала угрозы. Она обращалась за помощью в полицию. Издание «Фонтанка.ру» сообщает, что убитая попала в список потенциальных жертв гомофобной организации «Пила против ЛГБТ». Силовики проверили обращения и сочли, что ни одно из них не касалось угрозы жизни.

Акция памяти убитой активистки пройдёт сегодня в виде серии одиночных пикетов на Невском проспекте. Помимо плакатов участники принесут цветы.