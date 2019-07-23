Президент России Владимир Путин заявил о необходимости учесть мнение населения по поводу мусорного полигона в Архангельской области. Массовые протесты против его появления проходят в регионе и по всей стране уже почти год.

Владимир Путин поручил правительствам Архангельской области и Москвы обеспечить учет мнения жителей при решении вопроса о строительстве на станции Шиес мусорного полигона для отходов из столицы. Ответственные за выполнение поручения — мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Архангельской области Игорь Орлов. Они до сентября должны представить главе государства соответствующий доклад. Строительство полигона началось летом прошлого года. Жители области и республики Коми выступили с протестами. Они пытались перекрывать дороги, чтобы не пропустить строительную технику, с декабря на станции действует эковахта – палаточный городок, где, сменяя друг друга, живут десятки и сотни активистов, пытаясь помешать незаконному строительству. Они добивались проведения референдума и дошли до Верховного суда, но им отказали. Многочисленные митинги против полигона проводили не только местные жители — их поддержали и в других регионах. Акции солидарности проходили во многих городах по всей России.

В середине июня строительство полигона на Шиесе приостановили для проведения ряда экспертиз. Активисты уверены, что это временное решение имеет целью погасить протест.