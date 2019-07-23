В Хабаровском крае в больнице скончалась еще двое детей, пострадавших в результате пожара в палаточном лагере

Таким образом погибших трое — две девочки и один мальчик. Пострадали 12 человек, семеро из них дети. Еще два ребенка находятся в коме.

Министр здравоохранения Хабаровского края Александр Витько сообщил, что в больнице есть все необходимое для оказания помощи.

Родителям пострадавших также оказывается помощь, — рассказал губернатор Сергей Фургал

Семьи погибших получат по миллиону рублей.

Напомню, — пожар произошел минувшим вечером. По предварительным данным, загорелся обогреватель, на котором сушили одежду. Огонь уничтожил 20 из 26 палаток. Директор детского лагеря задержан.