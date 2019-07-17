Пресс-служба ЦИК подтвердила, что сегодня состоится встреча Памфиловой с независимыми кандидатами в Мосгордуму

Пресс-служба ЦИК РФ подтвердила, что сегодня в 14.00 состоится встреча председателя комиссии Эллы Памфиловой с независимыми кандидатами в Мосгордуму. Об этом сотрудник пресс-службы сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Встреча запланирована. Да, пока отмены нет», — сказали в пресс-службе ЦИК.

Ранее Мосгоризбирком отказался зарегистрировать независимых кандидатов в Мосгордуму. Среди них К.Янкаускас, И.Жданов, И.Яшин, Ю.Галямина, Е.Русакова Л.Соболь, Д.Гудков и другие. Апелляционные жалобы кандидатов будут рассмотрены комиссией на этой неделе.

В субботу в центре Москвы состоялся многотысячный митинг за свободные выборы в Мосгордуму. 27 июля независимые кандидаты также планируют провести встречу с избирателями у мэрии, если в течение недели они не будут зарегистрированы.

Выборы в Мосгордуму состоятся 8 сентября 2019 года.