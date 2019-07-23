Россия обязана выплатить тысячу евро компенсации морального ущерба главе комитета против пыток Игорю Каляпину

Россия обязана выплатить одну тысячу евро в качестве компенсации морального ущерба главе комитета против пыток Игорю Каляпину. Так решил Европейский суд по правам человека. Каляпин также должен получить более 2,5 тысяч евро в качестве возмещения судебных издержек.

Он подавал иск, связанный с задержанием на марше несогласных в Нижнем Новгороде в 2007 году. Каляпин утверждает, что не был участником акции, а лишь наблюдал за действиями правоохранительных органов.