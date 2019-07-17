Полиция не дает кандидату в Мосгордуму Яшину зайти в Мосгоризбирком для подачи апелляции

Полиция оцепила здание Мосгоризбиркома и не дает кандидату в Мосгордуму Илье Яшину подать апелляцию. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Здесь два полицейских автобуса, во дворе патрулируют сотрудники второго оперативного полка, которые заблокировали вход и просто не дают мне с доверенными лицами войти внутрь для того, чтобы подать апелляцию. Жалоба у нас в руках, но я не могу попасть в здание, чтобы все сделать по закону», — сказал он.

И.Яшин добавил, что причины происходящего никто не объясняет.

По его словам, сотрудники Мосгоризбиркома продолжают свою работу и имеют возможность входить в здание по пропускам.