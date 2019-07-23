Полиция штата Невада сняла все обвинения с нападающего туринского Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду

Случай произошел в 2019 году, когда американка Кэтрин Майорга обратилась в полицию Лас-Вегаса с заявлением об изнасиловании, но имя преступника тогда она назвать отказалась. Широкий резонанс вызвала информация о том, что несколько позже Криштиану Роналду через адвокатов выплатил женщине 375 тысяч долларов. Восемь лет спустя на волне кампании о недопустимости насилия, она потребовала открыть дело снова, но в этом ей было отказано. Улики не сохранились. Не существует видеозаписей на которых Майорга общается с Роналду, равно как и других свидетельст. В официальном заявлении полиции, которое появилось в твиттере сообщается о том, что доказать что-либо без серьезной доли сомнения не представляется возможным, поэтому дело возобновлять не будут.

В январе этого испанский суд приговорил Криштиану Роналду к 23 месяцам тюрьмы и штрафу в 19 миллионов евро за неуплату налогов.