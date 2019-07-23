Япония выразила протест России и Южной Корее из-за ситуации с российским бомбардировщиком

В Москве обвинения в том, что самолет дважды нарушил чьего-либо воздушного пространство, отвергают.

Токио направил Москве «серьезный протест» в связи с тем, что российский самолет пролетал над Японским морем в районе группы островов Лианкур, которые Япония считает своими, несмотря на то, что после Второй мировой войны эти территории контролирует Южная Корея. Сеул также отреагировал на появление в этом воздушном пространстве российского военного самолета и поднял свои истребители. Они сделали несколько сотен предупредительных выстрелов. В Токио назвали эти действия недопустимыми и выразили протест Сеулу. Как сообщается, японские истребители также были подняты в воздух из-за инцидента вблизи спорных островов. Между тем, Москва утверждает, что военный самолет двигался в соответствии с международными правилами и не нарушал ничье воздушное пространство. Российская сторона назвала действия южнокорейских истребителей непрофессиональными и заявила о том, что никаких предупредительных выстрелов не было. В противном случае, подчеркнули в Минобороны, ответ не заставил бы себя ждать.

Ранее Сеул направил главе Совбеза России Николаю Патрушеву официальную жалобу в связи с инцидентом.