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12:00, 23 июля 2019

Число пострадавших в результате пожара в детском палаточном лагере в Хабаровском крае возросло до 12 человек

Число пострадавших в результате пожара в детском палаточном лагере в Хабаровском крае возросло до 12 человек, среди них семеро детей. Ранее сообщалось о погибшей 11-летней девочке. Возгорание возникло минувшим вечером, сгорели 20 палаток из 26. Общая площадь возгорания составила почти 2,5 тысячи квадратных метров. Предположительно, пожар возник из-за обогревателя, на котором сушили одежду.

В детском лагере в Хабаровском крае были нарушены многие правила противопожарной безопасности. Об этом в эфире РБК рассказал специалист по системам оповещения и эвакуации Владимир Трусов. Официально палатки предназначались для мероприятий на свежем воздухе, и о нарушениях точно знала администрация лагеря, считает Владимир Трусов. Необходимо провести тщательные проверки, заключил эксперт.



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