В государственную Думу внесен проект закона, который снимает запрет на продажу пива на стадионах

Авторы законопроекта депутаты от фракции ЛДПР – член Исполкома РФС Игорь Лебедев и Президент Федерации керлинга Дмитрий Свищев. Они полагают, что по договоренности между организаторами соревнований и предпринимателями пиво может появиться в торговых точках общепита. Только там его и можно будет пить. Предполагается, что вырученные деньги пойдут на развитие детского спорта, а на детских соревнованиях торговать алкоголем не станут. Вопрос о возвращении пива на стадионы поднимался давно. Запрет действует с 2005 года, но во время чемпионата мира в прошлом году пришлось сделать исключение и никаких эксцессов это не вызвало. Авторы подчеркивают, что пивные компании могут оказать серьезную поддержку российским клубам, которые стремятся к самофинансированию.

В объяснительной записке к законопроекту указано, что пиво разрешено продавать во многих европейских странах.