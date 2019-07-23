На границе Таджикистана и Киргизии произошла перестрелка

14 человек пострадали, Душанбе заявляет об одном погибшем.

Поводом для конфликта послужила установка флагштоков на месте, где раньше была надпись «Ак-Сай». Инициаторами стали жители таджикского села Ворух. Представители киргизского села Аксай выступили против появления флагштока. Обе стороны стали закидывать друг друга камнями, началась стрельба, поданным полиции, из охотничьего оружия. Среди пострадавших есть пограничники и сотрудники милиции. Пострадавших доставили в полицию. Из-за столкновения по тревоге был поднят личный состав УВД Баткенского района, силовики проводят «усиленную разъяснительную работу среди населения». На месте инцидента находятся пограничные подразделения Киргизии. Силовики Таджикистана и Киргизии проводят совместные мероприятия с целью не допустить эскалации конфликта.

Спорные вопросы о границе уже несколько раз становились причиной конфликтов между жителями двух стран.