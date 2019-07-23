Министерство обороны России утверждает, что российские бомбардировщики не нарушали воздушного пространства Южной Кореи

При этом южнокорейские лётчики не в первый раз пытаются помешать полётам авиации России над нейтральными водами, ссылаясь на некую зону опознавания ПВО. Москва её не признаёт.

Ранее южнокорейские военные говорили, что в нарушение всех договоров российский истребитель дважды вторгся в воздушное пространство страны. В ответ были подняты южнокорейские истребители, которые сделали предупредительные выстрелы.