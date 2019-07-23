При пожаре в лагере в Хабаровском крае погиб один ребёнок, пострадали 12 человек, среди них семь детей

При пожаре в лагере в Хабаровском крае, по уточнённым данным, погиб один ребёнок, пострадали 12 человек, среди них семь детей. Трое находятся в коме. Это последние данные Минздрава. Огонь уничтожил 20 палаток. По предварительным данным. загорелся обогреватель, на котором сушили одежду.



Члены комиссии по чрезвычайным ситуациям доложили губернатору Хабаровского края, что детский лагерь работал без разрешения. Докладом подчиненных Сергей Фургал остался недоволен.

Пленка

Сергей Фургал распорядился проверить работу комиссии, которая изучала работу базы отдыха, где находился палаточный лагерь.