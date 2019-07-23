Погибшие члены экипажа подлодки в Баренцевом море могли спастись, но предпочли бороться за живучесть судна

Об этом пишет «Коммерсант», которому удалось восстановить последовательность событий.

Экипаж глубоководной станции АС-31 действовал в соответствии с «Руководством по борьбе за живучесть подводных лодок», которое запрещает оставлять свое место без приказа и предписывает бороться с пожаром. Шесть человек покинули судно после появления дыма в аккумуляторном отсеке, а 10 пытались справиться с задымлением. Лишь после того, как у подводников закончились запасы дыхательных устройств, а некоторые стали терять сознание, командир Константин Сомов запросил эвакуацию. Для того, чтобы помочь офицерам подняться на лодку носитель, к шлюзу были направлены четверо гидронавтов. В этот момент аккумуляторная батарея взорвалась, и все 14 человек погибли. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно. Комиссия по расследованию трагедии рассматривает три версии: отказ техники, ошибку экипажа и злонамеренное воздействие.

Батарею подлодки произвела компания «Ригель» из Санкт-Петербурга. Следствие выяснило, что испытания батареи на взрывобезопасность прошли без представителей Минобороны.