У Госдумы проходят одиночные пикеты против закона об изъятии земли и жилья

Около Государственной думы проходят одиночные пикеты против принятия законопроекта об изъятии земельной и жилищной собственности граждан в пользу застройщика. Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» муниципальный депутат Юлия Галямина.

«В этом законе предусматривается отмена понятия «частная собственность на землю и недвижимость». Если примут этот закон, частная собственность будет изыматься не для госнужд, а по решению властей, если кому-то захочется там что-то перестроить. Это в каком-то смысле возвращение крепостного права», — сказала она.

Ю.Галямина подчеркнула, что одновременно планируется проводить несколько одиночных пикетов вдоль здания Госдумы.

В акции также участвуют партии КПРФ и «Яблоко».

Одиночные пикеты состоятся с 9.00 до 11.00.

Сегодня Госдума повторно рассматривает законопроект о так называемом развитии застроенных территорий. По нему местные власти могут получить возможность без суда изымать земли, на которых уже есть жилые дома, и строить на них новые здания.